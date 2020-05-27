حصاد أخبار سوريا 26 مايو: إلغاء حظر التجوال ،استفزازات المسلحين في إدلب

سوريا ، 26 مايو: سلطات دمشق تلغي حظر التجول المفروض لمحاربة فيروس كورونا ،المسلحون في محافظة إدلب يواصلون الاستفزازات.

دمشق تلغي حظر التجول

أفادت وزارة الصحة السورية أن الحكومة السورية أعلنت إلغاء حظر التجول الليلي وفتح كامل لوسائل النقل للنقل المدني والتجاري بين المحافظات. المرسوم سيدخل حيز التنفيز هذا المساء.

وبحسب الوكالة ، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 106 أشخاص. الآن لا يزال 1114 مواطنًا تحت إشراف الأطباء وصلوا إلى البلاد برحلات خاصة إلى وطنهم خلال الأسبوعين الماضيين. في المجموع ، تم تسجيل 40 حالة تعافي في البلاد ، وتوفي أربعة.

استفزازات للمسلحين في إدلب

تتواصل الاشتباكات في جنوب محافظة إدلب على خط الفصل بين القوات الحكومية وعصابات الجماعات الإسلامية. في منطقة مستوطنة قوقفين والخلوبة ، أطلق مسلحون النار على مواقع الجيش السوري المتمركزة في مخيم جورين. ورداً على ذلك ، أطلق الجنود الرشاشات باتجاه معاقل الإرهابيين قرب قرى رويحة وعكاوي والقاهرة عند تقاطع الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة.

انفجار في الرقة

أسفر انفجار لغم أرضي في قرية خفية سالم الواقعة في محافظة الرقة ، غرب مدينة تل أبيض ، عن إصابة مواطن بجروح.

وقبل ذلك بيوم ، فجر مزارع في منطقة المدينة لغمًا تركه مقاتلو "القوات سوريا الديمقراطية". في السابق ، كانت المنطقة تحت سيطرة العصابات الكردية وتم تحريرها في خريف 2019 خلال العملية المشتركة للجيش الوطني السوري والقوات المسلحة التركية "مصدر السلام". وخلال الانسحاب ترك المسلحون الأكراد ألغام في المناطق السكنية ، مما أدى إلى إصابة وقتل عشرات المدنيين ، وكذلك جنود في الجيش الوطني السوري والقوات التركية.

صراع جماعات تنتمي إلى الجيش الوطني السوري

وقع صدام آخر بين الجماعات التابعة للجيش الوطني السوري في شمال محافظة حلب.

وقع صراع آخر في صفوف العصابات التي تسيطر عليها تركيا في مدينة الباب. حاول مقاتلو "فرقة السلطان مراد" طرد عائلة من منزلهم ، لكن مجموعة من المسلحين تدخلوا ودافعوا عنهم وفتحوا النار على مجموعة المسلحين. أغلقت فرقة السلطان مراد الطرق المؤدية إلى المنطقة التي وقع فيها الاشتباك رداً على الهجوم على أعضائها. وبحسب المصدر ، فإن أفراد الأسرة الذين كانت المجموعة تأمل في طردهم من منازلهم هم أقارب أحد أعضاء فصيل آخر موالٍ لتركيا ، وهو أيضًا جزء من الجيش الوطني السوري. ويشير المصدر إلى أنه في مدينة اخترين أمس وقع إطلاق نار بين عناصر الجبهة الشامية وثوار تل رفعت أسفر عن إصابة مدنيين. وكان على قوات الأمن التابعة للجيش الوطني السوري أن تحل الصراع.