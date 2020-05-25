ВОЗ приостановила испытания нескольких препаратов от COVID-19 из-за высокой смертности

Женева, 25 мая. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в рамках борьбы с коронавирусом из-за высокого риска летальных исходов. Как заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, будет проведена переоценка эффективности препаратов.

Недавно издание The Lancet разместило материал, в котором отмечалось, что при использовании гидроксихлорина и хлорохина пациенты с COVID-19 умирали чаще. После этого ВОЗ сформировала исполнительную группу в рамках тестов Солидарности, в которую вошли эксперты из десяти государств.

«Исполнительная группа ввела временную паузу для тестирования гидроксихлорина в рамках тестов Солидарности, пока эти данные будут пересмотрены Мониторинговой группой по безопасности данных», — говорит Гебрейесус.

Переоценка коснется всех данных об этих препаратах, которые были собраны во время тестов Солидарности для определения потенциальных преимуществ и опасных эффектов.

Напомним, что в тестах Солидарности, которые стартовали в марте, на данный момент принимают участие более 400 клиник в 35 странах. Тесты рассматривают препараты и смеси лекарств, которые могут быть эффективны в борьбе с коронавирусом.

Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявлял, что на данный момент человечество находится в середине первой волны распространения коронавирусной инфекции. По его словам, новый пик заболеваемости может наступить в любой момент, передает RT.