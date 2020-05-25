Стало известно подробное расписание экзаменационной кампании ЕГЭ в 2020 году

Москва, 25 мая. Межведомственное заседание по вопросам ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году в понедельник сформировало новый календарный план проведения экзаменационной кампании. Федеральное агентство новостей публикует подробное расписание испытаний.

Ранее на совещании с представителями профильных ведомств системы образования России президент страны Владимир Путин объявил, что календарь единого государственного экзамена откроется 29 июня. Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что 29 и 30 июня в российских школах пройдут предварительные пробные экзамены: они помогут настроить систему ЕГЭ так, чтобы в дни самого экзамена все прошло без сбоев, а школьники чувствовали бы себя безопасно.

Как стало известно ФАН, на заседании приняли коллегиальное решение вслед за тестовыми экзаменами запустить этап очной сдачи ЕГЭ с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 июля назначен самый массовый ЕГЭ по русскому языку, на 10 июля — по профильной математике, на 13 июля — по истории и физике. 16 июля школьники сдадут экзамен по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам.

Также запланированы резервные дни: 24 июля можно будет сдать все учебные предметы, кроме русского языка и иностранных языков, 25 июля — все предметы. Уточняется, что те, кто не смог принять участие в ЕГЭ в июле по уважительной причине, сможет прийти на экзамен в августе.

Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы. Календарь экзаменов на август составлен следующим образом: 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа — экзамен по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. Резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам — 8 августа.

Напомним, ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

Межведомственное заседание по вопросам ЕГЭ уделило также внимание защите прав педагогов, которым вместе с учениками пришлось экстренно переходить на дистанционное обучение. В ближайший месяц учителям дадут отдохнуть перед экзаменационным этапом.

Добавим, что совещание прошло при непосредственном участии министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, заместителя руководителя Роспотребнадзора Ирины Брагиной, ВРИО Рособрнадзора Анзора Музаева, главы Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктора Садовничего, а также председателя Общероссийского профсоюза образования Галины Меркуловой.

Садовничий подчеркнул, что вузовское сообщество готово сделать все для проведения зачисления в две волны. По его словам, вузы рассчитывают начать учебный год по традиции 1 сентября. На такое же начало года рассчитывают и российские школы.

Ранее ФАН подробно рассказывал о рекомендациях по проведению ЕГЭ, которые направил в школы Роспотребнадзор.