Гордон пожелала здоровья бывшему мужу после подозрительного теста на COVID-19

Журналист и юрист Екатерина Гордон пожелала здоровья бывшему мужу Александру Гордону. Она узнала от корреспондента Федерального агентства новостей, что у ведущего шоу «Док-Ток» на Первом канале может быть обнаружен коронавирус. Это стало известно в понедельник, прямо во время съемок выпуска программы, из-за подозрительного теста на вирус.

«А я тут причем? — сразу же спросила Гордон. — Нет, я не слышала [об этом]. Мы вообще-то очень давно не в браке. У нас нет конфликта. Главное, чтобы в курсе была его жена. (Смеется. — Прим. ФАН). Ноза ее зовут. Ок, я желаю ему здоровья!»

Руководитель шоу, которое ведет, кстати, и Ксения Собчак, Егор Яцына в момент звонка ФАН был за рулем, поэтому сказал, что ему неудобно говорить.

«Сейчас я занят, но вы знаете, я не обладаю такой информацией, к сожалению, — признался он. — Поэтому ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не могу».

Однако Федеральному агентству новостей все-таки удалось узнать от источников, заслуживающих доверия, некоторые подробности событий, происходивших в телецентре «Останкино».

На самом деле у Гордона коронавирус не обнаружен, а всего лишь есть подозрение на COVID-19. Все, действительно, случилось именно во время съемок очередного выпуска «Док-Тока».

«У них там всегда есть врач, и они делали экспресс-тесты на «корону», — отметил собеседник ФАН. — Александр его сдал, и врач увидел какую-то тень. Он забил тревогу, сказав, что нет — продолжать съемочный процесс нельзя. И Гордона отправили в больницу на полное обследование».

Пока что телеведущий пребывает в неизвестности — результат сообщат не раньше вторника.

«Но чувствует он себя отлично и говорит, что все это фигня. И все эти тени, и все вокруг паникеры... — сообщил источник ФАН. — Так как у него нет никаких симптомов. И, кстати, никуда Гордон из студии не сбегал, как кто-то уже успел написать. Наоборот, он не хотел никуда ехать и хотел продолжить работу. Но врач, повторюсь, сказал, что не надо рисковать, и настоял на том, что надо в больницу».

Пока что сложно сказать о людях, кто еще находился в тот момент в студии, — будут ли теперь и их тоже проверять на коронавирусную инфекцию, заключил собеседник ФАН.

«Об остальных точно неизвестно, — сказал он. — Но они там все и так всегда соблюдают жесткую дистанцию между собой».

Уже известно, что вечером в понедельник вести передачу будет другая ведущая Первого канала — Елена Малышева.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что у Александра Гордона был обнаружен COVID-19, в результате чего он немедленно покинул студию.