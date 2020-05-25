Экс-депутат Рады предложил захватить Кубань, уничтожив Украину

Киев, 25 мая. Киев должен объявить войну России и попытаться захватить Кубань, даже если это станет концом для Украины, заявил бывший депутат Рады, львовский криминальный бизнесмен Игорь Кривецкий.

Кривецкий предложил разговаривать с Россией с позиции силы, даже если придется «взорвать» Украину. По словам боевика, у Украины «тоже достаточная армия, чтобы не захватить Россию, а уничтожить ее».

«У нас тоже достаточная армия для того, чтобы не захватить Россию, а уничтожить ее, если она уничтожает нас. Мы вообще за мир, но, когда вы приходите к нам домой, мы должны его оборонять и думать, как прийти к вам домой и объяснить, что нельзя заходить в чужие дома», — заявил он в эфире «5 канала».

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что война в Донбассе является внутриукраинской проблемой.