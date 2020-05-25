«Бедствующему» Тарзану предложили работу с «настоящими элитными телками»

Москва, 25 мая. Фермер Олег Сирота обратился к певице Наташе Королевой и ее супругу Сергею Глушко, более известному как Тарзан, с предложением работы. «Бедствующей» звездной паре предложили поработать на ферме в качестве дояра или сварщика.

На прошлой неделе Тарзан заявил, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету и его семья столкнулась с нехваткой денег.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — заявил он.

Сирота пожалел «обнищавшую» звездную пару и решил предложить им свою помощь.

«Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра», — написал он на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что работа на свежем воздухе поможет Тарзану «заработать на хлеб насущный» и поддерживать форму без всяких спортзалов. При необходимости артисту даже могут предоставить «комфортабельное общежитие».

«В принципе мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару — работу обоим найдем. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей. Или наоборот. Платим хорошо. Работа хорошая, уважаемая и очень нужная в наше непростое время», — добавил Сирота.

При этом он опубликовал полный список открытых вакансий, среди которых есть дояр, плотник, сварщик, электрик и бригадир фермы. Хотя относительно последней вакансии фермер выразил сомнения, что Тарзан сможет справиться с работой на этой должности.

Большинство подписчиков миллионера оценили юмор, отметив, что шоу-бизнесу давно пора потрудиться на благо Родины.

«Отличное и достойное предложение, раз не хотят санитарами в госпитали. Голодающий шоу-бизнес во главе с Пригожиным тоже надо позвать. Там, может, и в автокаде кто-то шарит», — пишет пользователь под ником irina_kolomna.

«Всем фантикам из шоу-биза, псевдо звездам блогерам, тренерам, манагерам давно пора трудиться во благо своей страны. Глядишь — настоящими людьми станут», — добавила ladoniya_ya.

«Телки будут в восторге и радостно мычать!!!», — уверен dimoheha.

Отметим, что это уже не первое предложение работы для известного стриптизера и бодибилдера. Ранее Тарзану и Королевой предложили работу в такси. Соответствующее предложение озвучил представитель одной из таксомоторных компаний Георгий Лобушкин. При этом он добавил, что звездной паре помогут в ускоренном темпе пройти все необходимые процедуры, в том числе оформление автомобиля в лизинг.