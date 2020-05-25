Госкосмагентство Украины признало, что ракета «Циклон-4» никуда не полетит​​​​​​​

Киев, 25 мая. Ракета «Циклон-4», которую строят на Украине вот уже 15 лет, никуда не полетит, признал глава Государственного космического агентства страны Владимир Усов.

Украинское конструкторское бюро «Южное» в августе прошлого года сообщило о благополучных огневых испытаниях третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4». Модификации созданных в советское время носителей «Циклон-3» собирались запускать с бразильского космодрома «Алкантара» — соответствующий договор был подписан в 2003 году. В мае 2015 года Бразилия приостановила работы над проектом.

Усов рассказал, что совсем недавно подписал последнее дополнительное соглашение, чтобы в конце года была сдана первая летная модель.

«При этом абсолютно ясно, что она уже никуда не полетит: у нас нет космодрома, с которого ее можно будет запустить», — констатировал он.

По его словам, ракета основана на топливных элементах гептил-амил, которые в XXI веке уже не используют для первых ступеней.

«Никакая страна не разрешит нам такое запустить. Следовательно, мы [зря] потратили миллиард долларов: не имеем ни космодрома, ни ракеты», — добавил глава Госкосмагентства Украины.

Усов считает, что в будущем можно будет использовать двигательную установку 861 для третей ступени ракеты, несмотря на то, что сам ракетоноситель не запустят.

«Двигатель сам, правда, на гептиле и амиле, но для верхних ступней, для космоса, он подходит, так как в атмосфере эти вещества слишком ядовиты», — заключил он.

Усов ранее заявил, что Украина сможет «выбить» Россию из проектов США по космосу, если наладит производство собственных ракетных двигателей. На эти цели, по его оценкам, Киеву потребуется около 30-40 миллионов долларов.