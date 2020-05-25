Очередная партия наемников из Сирии прибыла в Ливию самолетом кенийских авиалиний

Мисурата, 25 мая. Международные наблюдатели сообщили об отправке в Ливию самолета с наемниками и оружием. Отмечается, что рейс был замаскирован под полет с другими целями.

Агентство Mezopotamya, ссылающиеся на мониторинговый сайт ItaMilRadar, сообщило, что Анкара использовала кенийский самолет для реализации своих целей. Самолет EC-130, ранее перевозивший в Ливию наемников из Сирии, был вновь использован для этих целей под прикрытием выполнения других задач.

Отмечается, что этот самолет ранее использовался турецкой стороной для переброски боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии наемников, завербованных в Сирии. Итальянский сайт указывает, что EC-130 ранее (21.05 и 22.05) совершил рейсы в Мисурату из Стамбула, доставив туда наемников и оружие. Также сервис указывает, что воздушное судно до недавнего времени принадлежало ВВС Турции.