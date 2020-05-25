МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от любых поездок за границу

Москва, 25 мая. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздерживаться от поездок за границу, если в них нет крайней необходимости. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость исключить возможность повторного завоза коронавируса в страну и призвал не планировать на данном этапе зарубежных туристических поездок.

Дипломаты предупредили, что международные поездки в настоящее время действительно представляют повышенные риски.

«Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что после первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая», — указали в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что несмотря на постепенное возобновление работы российских консульских учреждений, оказание содействия гражданам РФ, временно пребывающим на их территории, по-прежнему затруднено во многих странах.

Кроме того, нельзя забывать и об ограничениях международного транспортного сообщения — сегодня тысячи россиян по всему миру ожидают вывозные рейсы на родину.

В понедельник, 25 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о трудностях возвращения застрявших на Фиджи граждан. Россияне, которые из-за пандемии с марта не могли вернуться домой, вылетели на родину рейсом из Италии только в минувшее воскресенье.