Ученые выяснили, сколько времени пациенты с COVID-19 остаются заразными

Лондон, 25 мая. Ученые из Сингапура пришли к выводу, что пациенты с COVID-19 не могут заразить других уже после 11 дней болезни, даже если их тест на коронавирус показывает положительный результат.

Как сообщает Daily Mail, исследователи Сингапурского национального центра инфекционных заболеваний и Академии медицины обнаружили, что инфицированный человек становится заразным примерно за два дня до появления симптомов. Затем они остаются опасными для окружающих в течение от семи до десяти дней после того, как начинают проявляться признаки заболевания, которые включают высокую температуру и кашель.

Исследователи утверждают, что COVID-19 «нельзя было выделить или культивировать после 11 дня заболевания».

«Основываясь на накопленных данных с начала пандемии COVID-19, инфекционный период [коронавируса] у лиц с симптомами может начинаться примерно за два дня до появления симптомов и длится от семи до десяти дней после появление симптомов. Активная репликация вируса быстро падает после первой недели, а жизнеспособный вирус не был обнаружен после второй недели болезни», — сообщили авторы исследования.

Ученые надеются, что их исследование может помочь больницам выяснить, когда выписывать госпитализированных пациентов домой.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 353 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 118 тыс. пациентов выздоровели, свыше 3,6 тыс. скончались.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в России продлится еще месяц или два. По ее словам, миру в целом и России в частности придется еще долго жить с коронавирусом. Масочный режим ввели в Москве и других регионах России в качестве меры борьбы с распространением инфекции с 12 мая. Россияне обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.