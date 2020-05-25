Жена Эммануила Виторгана упала с качелей с маленькими дочками на руках

Москва, 25 мая. Жена актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик упала с качелей с маленькими детьми на руках. Артист показал момент падения в Instagram.

На кадрах видно, что семейная пара проводит карантин на даче. Пока Виторган занимается на беговой дорожке, Млодик качается на качелях с двухлетней Этель и восьмимесячной Кларой. Однако тросы не выдержали веса и качели упали прямо на плитку. Виторган успокоил поклонников в соцсетях, никто не пострадал.

«Не беспокойтесь, все хорошо!» — заверил актер.

Виторган и его 58-летняя супруга в очередной раз стали родителями совсем недавно. Артист признается, что отцовство дало ему новый смысл жизни. При этом у 79-летнего актера два взрослых ребенка, а также внуки и правнуки.

Ранее Виторган осудил критикующих его коллегу Дмитрия Певцова за роль в фильме «На Париж». Он заявил, что обвинения в адрес актера — «самое последнее дело». Виторган отметил, что тоже сыграл в этой картине, и считает, что поводов ругать ее нет. Народный артист напомнил, что режиссер имеет право на художественный вымысел, и в этом нет ничего отрицательного.