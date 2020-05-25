В Сети в пух и прах разнесли игру от украинской студии с Гитлером на Красной площади

Киев, 25 мая. Пользователи Сети в пух и прах разнесли новую игру из серии Strategic Mind, которую выпустила украинская студия Starni Games. Бурные эмоции вызвала не столько графика, сколько попытка переписать историю Второй мировой войны.

Согласно анонсу игры, пользователю предлагается в ходе стратегии захватить Советский союз силами Германии. Кульминацией, которую в Сети сочли более чем вопиющей, станет военный парад на Красной площади, проводимый Адольфом Гитлером.

Никого из интернет-пользователей не удивило, что над игрой потрудилась украинская студия.

«Выглядит не как трейлер какой-то там киевской игры, а как дешевый политизированный мультик, сделанный с целью оскорбления России. Впрочем я не удивлен, что именно украинцы до такого додумались», — констатировал пользователь под ником Fevralsky.

«По стопам Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Албании и Югославии идет бывшее братское государство», — считает Den Mdivani.

Судя по комментариям, оставленным под видеоанонсом игры, пользователи прекрасно поняли, что речь идет не о виртуальной реальности, а о попытке принизить роль советских войск в победе над фашистской Германией. Ни у кого не появилось сомнений в том, что это очередные нападки в адрес России, которую Запад давно стремится ослабить.

Напомним, что в январе этого года настоящий скандал вызвало заявление президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. Эти слова осудили многие общественные и политические деятели. Например, член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег Зеленского, «наговорившего много глупостей», от попыток переписать историю.