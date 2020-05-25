Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР мощно ответили ВСУ, Донецк развивается вопреки войне и блокаде

Донбасс, 25 мая. Украинские десантники сорвали операцию спецназа ВСУ. Коммунист прокомментировал обострение ситуации в Донбассе. В Донецке, несмотря на войну, запускают новый пассажирский транспорт. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Ответные и эффективные действия армейских корпусов ДНР и ЛНР, направленные на подавление огневых точек противника, привели к резкому росту числа потерь живой силы и техники армии Украины. Напомним, что с 20 мая текущего года главы республик приказали привести боевые подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР в полную боевую готовность и дали разрешение на ответный огонь по украинским вооруженным формированиям.

За неполную неделю действия данного режима подразделения ВСУ, входящие в северную и восточную оперативно-тактические группировки Операции объединенных сил, понесли серьезные потери. 18 человек получили ранения, девять военнослужащих украинской армии погибли. Кроме того, ответным огнем Народной милиции ДНР уничтожены шесть минометов 120 и 82-мм калибра, выведены из строя военный грузовик ЗИЛ-130 и две бронированные разведывательно-дозорные машины противника (БРДМ).

Этим во многом и объясняется тенденция на временное снижение боевой активности украинских подразделений как на луганском, так и на донецком направлениях обороны. Всего за сутки 24 мая зафиксировано четыре обстрела трех населенных пунктов ДНР. Вооруженные силы Украины подвергли минометному обстрелу Горловку и ее окрестности, военные обстреливали из крупнокалиберных пулеметов запад Донецка.

Украинские десантники сорвали провокацию спецназа ВСУ

Потери, которые несут передовые части ВС Украины в результате точечных «ответок» защитников ДНР и ЛНР, влияют и на психологическое состояние боевых подразделений армии. В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН, работающему в Донбассе, рассказали о поступке украинских десантников из 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, дислоцированной к северу от Луганска в районах Счастья и Станицы Луганской.

Как ранее сообщалось, штаб операции Объединенных сил направил под Луганск снайперов из состава Сил специальных операций с целью провести провокацию против ЛНР. Но десантники ВСУ из состава 3-го парашютно-десантного батальона 25-й бригады резко выступили против обострения ситуации на линии разграничения, угрожая спецназовцам расправой. Для убедительности командир взвода десантников Саенко прострелил ногу солдату Перькову.

Коммунист: Время уговоров прошло

Ситуацию на линии разграничения специально для Федерального агентства новостей прокомментировал помощник министра внутренних дел ЛНР, бывший полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев, позывной — Коммунист. По словам офицера, сейчас ситуация на линии разграничения хуже, чем в последние годы правления экс-президента Украины Петра Порошенко. Жарче, по словам Киселева, было только в 2014 и 2015 годах.

Прокомментировал помощник министра и результаты первого года правления президента Украины Владимира Зеленского. Как утверждает Коммунист, всего год понадобился для того, чтобы «глупый и наивный клоун превратился в наглого и кровожадного упыря». Очередной «президент мира» ведет страну к новому витку войны. Украинские войска, умытые кровью в котлах, видимо не выучили урок, считает Киселев.

«Украинские нацисты урок, очевидно, не выучили. Утерли сопли, потренировались с натовцами и наглеют опять. Мы предупредили их, что больше терпеть не будем, будут ответы. И от нас, и от дончан. На каждый снаряд, мину, пулю. Зеленский, Порошенко и их шайка не оставляют иного выбора», — комментирует Коммунист.

Напоследок офицер напомнил, что военные республик многократно призывали семьи украинских военнослужащих повлиять на своих близких, чтобы те перестали убивать жителей Донбасса. Но отныне, заявляет Коммунист, время уговоров прошло и республики начали активно защищаться. Поэтому родственникам украинских военных не стоит удивляться, когда они начнут массово получать похоронки из Донбасса.

Войне вопреки

Несмотря на войну, блокаду, разрушения инфраструктуры и прочие сопутствующие неприятности, в ДНР и государство, и представители бизнеса продолжают развиваться.

Корреспондент ФАН побывал на автотранспортном предприятии Донецка ООО «ДОНГОРТЕХ», которое предоставляет услуги пассажирских перевозок. На днях предприятие полностью сменило транспорт по маршруту №41-Б и вывело на линию 17 новых пассажирских автобусов.

Следует отметить, что АТП находится в Петровском районе Донецка — это прифронтовой район столицы ДНР, один из наиболее часто обстреливаемых. Но, как сообщает руководство автопарка, для него главное — комфорт и безопасность пассажиров. Обновление парка автобусов — мероприятие запланированное. Несмотря на то, что проезд в транспорте стоит всего лишь 11 рублей, руководство смогло накопить средства и отправить старые маршрутки на заслуженный отдых, а вместо этого сделать подарок горожанам в виде новых комфортабельных автобусов.