Пропагандирующие анорексию «коучи» убивают подростков. ФАН-ТВ

Люси Рейнер из Лондона рассказала об опасности групп в соцсетях, пропагандирующих анорексию. 19-летняя девушка на собственном опыте столкнулась с такими сообществами. Группы, посвященные похудению, есть на разных платформах, например, Instagram, Tumblr, TikTok, Twitter. Там публикуются фотографии людей с анорексией и тексты, которые мотивируют желающих похудеть не есть.

«В соцсетях есть множество групп, члены которых увлекаются анорексией или другими расстройствами пищевого поведения. И они делятся друг с другом контентом, который поддерживает эти расстройства. Например, посылают фотографии людей, у которых сильный недостаток веса, чтобы вдохновить вас на диету или на опасное для здоровья поведение. Коучи пишут вам такие тексты, оскорбляют или хвалят, чтобы убедить вас продолжить деструктивную деятельность», — рассказывает Люси.

По словам девушки, в таких группах один вред, причем вред, который порой может привести к смерти. Так называемые «коучи» гнобят за лишний вес и хвалят за употребленные 0 калорий в сутки.

«Я думаю, что должно быть больше участия со стороны полиции. То, что делают эти люди, эти тренеры — это преступление. Я видела коучей, которые подталкивали людей к самоубийству. Я видела коучей, которые подталкивали людей к самобичеванию. Я видела коучей, которые подталкивали людей голодать свыше нормы. Они поддерживают действия, которые убивают людей. Это преступление. Проблема касается не только социальных сетей. Должны быть юридические последствия. Эти люди не должны оставаться безнаказанными, отделываясь лишь баном», — настаивает жертва тренеров.

Девушка уверена, что такие группы необходимо закрыть и не только закрывать, а предусмотреть уголовную ответственность. Ведь закрытая группа не помешает открыть новую. Для у таких «коучей» должны быть юридические последствия, убеждена Люси.