В Совете Федерации рассказали, как получить пособие на ребенка старше 16 лет

Сенатор Инна Святенко сообщила, что единовременную выплату на детей от 16 до 18 лет могут получить малоимущие семьи, а также родители, официально признанные безработными во время пандемии COVID-19.

Ранее правительство утвердило правила получения пособия в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего российское гражданство. Средства начнут выдавать с 1 июня, а заявки на выплаты будут приниматься до 1 октября 2020 года.

У многих россиян возник вопрос, почему пособия выдаются только на тех, кому нет 16? Можно ли оформить выплату на детей старше указанного возраста? Ситуацию в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прояснила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Меры социальной поддержки семей готовились постепенно. Первая касалась детей до трех лет, дальше ее распространили на детей от 3 до 16 лет. В случае, если семья признана малоимущей или в семье родители лишились работы и находятся на бирже труда как безработные, то тогда выплаты распространяются и на детей до 18 лет. Но социальная помощь до 18 лет не для всех, а только для тех семей, которые признаны нуждающимися. Но говорить, что нет вообще никаких мер поддержки для детей от 16 лет, — неправильно», — сообщила сенатор.

Собеседница ФАН пояснила, что пока меры поддержки распространяются только на малоимущие семьи и семьи, в которых взрослые официально признаны безработными. Но и в этих ситуациях есть нюансы, с которыми приходится считаться.

«Есть родители, которых уволили, но они официально не признаны безработными. А есть те, кто и до нового года не работал, а сейчас пытается встать на биржу труда. И вот у них, к сожалению, нет возможности получать пособие, но они его получают как признанные малоимущими, тут целый ряд льготных категорий. Но опять же, семьи должны быть признаны малоимущими официально и на биржу труда могут встать только те, кто потерял работу, отработав в этом году не менее 60 календарных дней», — заключила Инна Святенко.

Напомним, подать заявку на оформление единовременной выплаты можно на портале «Госуслуги», где был запущен соответствующий сервис. Сделать это могут родители или опекуны, при заявке онлайн от них не потребуются дополнительные справки и документы. Также можно обратиться лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ по месту жительства.