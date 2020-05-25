Клинцевич уверен, что оправдывающая поклонников Гитлера «Новая» должна быть наказана

Москва, 25 мая. «Новая газета» должна быть привлечена к уголовной ответственности за материл в защиту россиян, размещавших фотографии Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Я уже не раз об этом говорил и сейчас официально заявляю, что люди, которые на сайт «Бессмертного полка» выставили фото Гитлера и Гиммлера, должны получить тюремный срок, если им уже есть 18 лет. В противном случае правоприменительная практика будет обращена к их родителям. И по-другому в этих вещах поступать нельзя», — подчеркнул сенатор в комментарии «ПолитРоссии».

Публикацию «Новой» Клинцевич назвал организованной на Западе провокацией. По мнению сенатора, она была сделана для того, чтобы после праздников иностранные журналисты указали, как Россия якобы восхваляет убийц.

Однако ожидаемой реакции не последовало, и проплаченному изданию пришлось «все это подчищать, выгораживая преступников».

«То, что сегодня делает «Новая газета», говоря, что вместе с Гитлером можно ставить погибшего героя Советского Союза, форсировавшего Днепр и отдавшего там жизнь, — это настоящее преступление. Это просто кощунственно и убийственно. <…> Поэтому это очень серьезные вещи, и они могут решаться только одним способом: уголовным наказанием», — резюмировал политик.

Клинцевич прокомментировал опубликованный 25 мая на сайте «Новой» материал «Кто глядит на нас с фото Гитлера», в котором редакция газеты оправдывает действия россиян, арестованных за размещение фотографий нацистских преступников на официальном портале «Бессмертного полка».

По мнению автора текста Леонида Никитинского, выкладывание снимков нацистов на сайт приуроченной к 9 Мая акции можно сравнить с покушением на пропагандистский миф. Он уверен, что оскорбившие память советских солдат не должны обвиняться в реабилитации нацизма, поскольку решили просто «приколоться».

Отметим, что ранее скандально известное либеральное издание вступилось за боевиков, усомнившись в необходимости спасения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из плена в Ливии.