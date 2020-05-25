Поколотивший козла экс-глава офиса Зеленского попал на видео

Киев, 25 мая. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан побил животного в Киевском зоопарке. Момент попал на видео.

Богдан пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия после ограничений, связанных с коронавирусом. Экс-главу офиса Владимира Зеленского заметили в контактной зоне зоопарка.

На кадрах видно, что козел выхватил у ребенка стаканчик с овощами. Богдан схватил животное за ухо и стал трясти, пока тот не выпустил стакан. Затем чиновник ударил животное по уху со словами «козлина ты дурная».

Однако через несколько секунд настроение политика изменилось, и он принялся гладить козла. Затем Богдан поднес к животному свою маленькую собачку с просьбой «погавкать на него».

Ранее Богдан пригласил на Сейшельские острова девочек, потому что заскучал. По словам Богдана, ему необходима «поддержка в трудную минуту из-за безвластия». Экс-глава офиса главы государства разместил на своей странице несколько снимков с островов, на одном из которых просматривается образ женской фигуры.

Стало известно, что уволенный Богдан, отвечавший за работу парламента Украины, в общении с депутатами не церемонился и нецензурно ругался. Из-за такой манеры общения у Богдана нередко разгорались конфликты, в том числе с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым. На посту главы офиса президента его сменил экс-помощник украинского лидера Андрей Ермак, курировавший переговорный процесс с Россией в рамках «нормандского формата».