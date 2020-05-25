Миро назвала «грязненьким» поведение брошенного мужа Гагариной

Москва, 25 мая. Фотограф Дмитрий Исхаков, брошенный женой, певицей Полиной Гагариной пошел в атаку на друзей, которые встали не на его сторону в семейном конфликте. Об этом заявила блогер Лена Миро, проанализировав недавнее стихотворение мужчины.

Исхаков на днях опубликовал в Instagram-аккаунте стихотворение собственного сочинения про крыс, «идущих на запах». Миро решила, что автор имел в виду общий круг знакомых «развалившейся семьи», который «презрительно отвернулся» от Исхакова.

Блогер осудила такое поведение и подчеркнула, что в семейных конфликтах друзья, как правило, остаются на стороне того супруга, который им ближе, а другого «сливают».

«Дмитрий, глотая обиду, называет их крысами. По-моему, зря он так — если от него отвернулись, значит он того и заслуживает», — констатировала Миро.

В строке «графиня с изменившимся лицом бежит пруду» блогер усмотрела завуалированную попытку фотографа оскорбить супругу, а самому оправдать свои поступки. Миро считает, что Исхаков таким образом сделал отсылку на разлад в семье писателя Льва Толстого, который «сбежал от грымзы после 50 лет брака».

«Впрямую сказать это господин Исхаков, конечно, не может. <…> Гнусное поведение. Не мужское. Грязьненькое», — заключила она.

Слухи о расставании Гагариной с Исхаковым появились совсем недавно. Пара прожила в браке шесть лет и пока не подала заявление о разводе. Представитель исполнительницы заверил фанатов, что Гагарина все объяснит поклонникам, если захочет.