Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Много хапал и не делился»: под главным редактором «Новой» Муратовым зашатался стул

510
0 Оставить комментарий

Муратов

В Сети обсуждают новость: коллектив «Новой газеты» отвернулся от главного редактора издания Дмитрия Муратова.

Несколько сетевых изданий сообщили, что главред «Новой газеты» активно зарабатывал на публикациях заказных и откровенно лживых статей. Также, по некоторым данным, Муратову не могут простить слив Елены Милашиной — журналистки, много и, судя по всему, не всегда правдиво писавшей о жизни в Чечне. Да и идея размещать фейки о коронавирусе на личных страницах авторов (а не в статьях в газете) — мало кому нравится.

«Много хапал и не делился»: под главным редактором «Новой» Муратовым зашатался стул

Ряд пользователей считает, что теперь в «Новой газете» должен появиться новый главный редактор.

«Много хапал и не делился»: под главным редактором «Новой» Муратовым зашатался стул

«Много хапал и не делился»: под главным редактором «Новой» Муратовым зашатался стул

Другие пользователи напоминали главному редактору «Новой газеты» о том, что создание заказных фейковых материалов в его издании поставлено на поток. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, Дмитрий Муратов обладает многомиллионной «копилкой», позволяющей владеть элитной недвижимостью стоимостью 350 млн рублей, оформленной на членов его семьи.

«Много хапал и не делился»: под главным редактором «Новой» Муратовым зашатался стул

Зарегистрированная на гражданскую жену Муратова недвижимость стоимостью около 350 млн рублей, обучение детей в престижных московских (а в случае с Анной — и зарубежных) вузах подтверждают наличие многомиллионного состояния, скрытого от глаз общественности. Очень похоже, что «Новая газета» для Муратова — инструмент обогащения себя и своих близких, и при появлении возможности увеличить доход, публикуя «правду», за которую уплачено, «журналистская этика» отходит на второй план.

В свете этих фактов комично выглядит ситуация со сбором пожертвований. Уже который месяц «Новая газета» просит деньги у читателей. Донаты, согласно статистике, представленной самим изданием, ежемесячно высылают порядка шести-восьми тысяч человек.

Новости партнеров

Новости партнеров