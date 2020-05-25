«Много хапал и не делился»: под главным редактором «Новой» Муратовым зашатался стул

В Сети обсуждают новость: коллектив «Новой газеты» отвернулся от главного редактора издания Дмитрия Муратова.

Несколько сетевых изданий сообщили, что главред «Новой газеты» активно зарабатывал на публикациях заказных и откровенно лживых статей. Также, по некоторым данным, Муратову не могут простить слив Елены Милашиной — журналистки, много и, судя по всему, не всегда правдиво писавшей о жизни в Чечне. Да и идея размещать фейки о коронавирусе на личных страницах авторов (а не в статьях в газете) — мало кому нравится.

Ряд пользователей считает, что теперь в «Новой газете» должен появиться новый главный редактор.

Так НГ теперь ждет ребрендинг в связи с уходом Муратова? Доигрался он со своей любовью публиковать фейки, что теперь с ним никто не хочет работать. Может хоть после этого станете адекватным изданием. — Марина Полякова (@marinkaka16) May 25, 2020

Другие пользователи напоминали главному редактору «Новой газеты» о том, что создание заказных фейковых материалов в его издании поставлено на поток. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, Дмитрий Муратов обладает многомиллионной «копилкой», позволяющей владеть элитной недвижимостью стоимостью 350 млн рублей, оформленной на членов его семьи.

А что за слухи о смене шефа в НГ? Говорят, что нынешний зарварвался настолько, что с ним уже никто работать не хочет. Слишком много себе хапал и не делился или уже ушел в слишком откровенную пропаганда террористов, даже с учетом имеющейся репутации НГ? — Иришка Калинина (@carterjenna3) May 25, 2020

Зарегистрированная на гражданскую жену Муратова недвижимость стоимостью около 350 млн рублей, обучение детей в престижных московских (а в случае с Анной — и зарубежных) вузах подтверждают наличие многомиллионного состояния, скрытого от глаз общественности. Очень похоже, что «Новая газета» для Муратова — инструмент обогащения себя и своих близких, и при появлении возможности увеличить доход, публикуя «правду», за которую уплачено, «журналистская этика» отходит на второй план.

В свете этих фактов комично выглядит ситуация со сбором пожертвований. Уже который месяц «Новая газета» просит деньги у читателей. Донаты, согласно статистике, представленной самим изданием, ежемесячно высылают порядка шести-восьми тысяч человек.