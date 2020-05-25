Киев, 25 мая. Украина сможет «выбить» Россию из проектов США по космосу, если наладит производство собственных ракетных двигателей, заявил глава космического агентства республики Владимир Усов.

По словам Усова, на сегодняшний день только 10 или 12 стран могут самостоятельно производить космические аппараты и ракетоносители, а государств, у которых полностью налажен весь цикл производства, и того меньше — их всего пять.

«Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность», — отметил он в интервью изданию «Левый берег».

Глава украинского космического агентства добавил, что в области ракетостроения от России зависит не только Украина, но и Штаты. А все потому, что производство украинских двигателей первой ступени не осуществляется. Однако, по его словам, эту ситуацию можно исправить, потому что в советские времена подобные двигатели были созданы украинскими конструкторскими бюро.

«Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ», — заверил Усов.

На эти цели по его оценкам Киеву потребуется около 30-40 млн долларов.

В США, по его словам, российские двигатели используют на одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также ракете среднего класса Antares. Но из-за антироссийских санкций Вашингтон ищет им замену. По мнению Усова, такой альтернативы могут стать украинские двигатели, причем они будут дешевле на 30%. Специалист добавил, что Киев уже обратился с таким предложением к США.

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум», — убежден Усов.

Напомним, в 1997 году Россия и США заключили соглашение о поставках 101 двигателя РД-180. Сумма сделки составила почти 1 млрд долларов. Какое-то время американский конгресс пытался ввести запрет на использование российских ракет, но в итоге вынужден был отменить его, потому что никаких аналогов у Штатов нет было. Тогда же была одобрена покупка у России еще двух десятков двигателей. В начала марта этого года стало известно что входящее в «Роскосмос» научно-производственное объединение «Энергомаш» поставит в США еще четыре двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares.

По данным местных СМИ, Пентагону придется закупать российские ракетные двигатели до 2025 года. Причина этого — в технических и финансовых проблемах американского министерства обороны, пишет газета «Известия».