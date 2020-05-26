Военный эксперт рассказал о возможностях нового стратегического бомбардировщика РФ

Новый бомбардировщик появится на вооружении ВКС России не раньше середины ХХI века. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Михаил Александров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал начало строительства опытного образца бомбардировщика шестого поколения со стелс-технологией. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, сборка самолета ведется в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации». Элементы машины будут изготовлены на одном из заводов Объединенной авиастроительный корпорации.

По информации источника агентства, к настоящему времени завершена разработка документации самолета, началась поставка материалов для строительства. Другой источник агентства уточнил, что уже ведется изготовление кабины машины. Завершение всех работ запланировано на 2021 год.

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров объяснил, что в вопросе авиастроения прогресс всегда идет вперед, поэтому России нужно следовать за развитием технологий.

«У нас хороший бомбардировщик Ту-160, но, видимо, военных не все удовлетворяет, что касается дальности полета, времени нахождения в воздухе, боевой нагрузки. Поэтому ракетоносец должен быть универсальным. Самолет должен быть невидимым, чтобы радары дальнего обнаружения не смогли его заметить, а радары самолетов ДРЛО не могли наводить на него истребители. Новый бомбардировщик будет дольше находиться в воздухе, осуществляя полеты в район Тихого океана. У наших Ту-160 такие возможности отсутствуют, хоть это еще не критично. Новая модель будет состоять на вооружении России не раньше с середины ХХI века, так как самолет нужно будет довести до ума», — рассказал Александров.

По словам собеседника ФАН, ракетоносец также создается для усиления стратегического сдерживания стран НАТО. При этом он напомнил, что наличие на вооружении армии стратегических бомбардировщиков — это «привилегия России и США».

«Если у американцев появится раньше бомбардировщик B-21, то ничего принципиально не изменится с точки зрения баланса сил. Гонки за более быстрый ввод на вооружение новых бомбардировщиков между Россией и США нет. Однако разработка нового самолета в какой-то степени будет ответом для США», — добавил военный эксперт.

Ранее Министерство обороны России получило два прошедших модернизацию стратегических ракетоносца Ту-160. У самолетов обновленные системы инерциальной навигации и управления двигателей, а также современное устройство вооружения с применением цифровых технологий.

Ту-160М является самым быстрым ракетоносцем–бомбардировщиком из всех, стоящих на вооружении в мире. Он способен набирать рекордную для самолетов своего класса скорость, разгоняясь до 2200 километров в час.