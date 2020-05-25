Сирия, 25 мая. В Идлибе убит высокопоставленный командир «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». В Ракку прибыл конвой военной полиции ВС РФ. На севере провинции Алеппо прогремел третий за сутки взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: в Идлибе ликвидировали полевого командира протурецких сил.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: лишилась командира первой дивизии в результате авиаудара, нанесенного иранским дроном в провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла опорные пункты сирийской армии в Идлибе у границ с провинцией Хама.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Ракке убили мирного жителя.

Провинция Алеппо

На севере провинции прогремел третий за сегодня взрыв. Как передает агентство Aleppo AMC, самодельная бомба, установленная на мотоцикл, детонировала на дороге связывающей города Азаз и Африн. Предварительные данные о жертвах взрыва уточняются. За сегодня это уже третий инцидент в зоне контроля протурецких группировок. Утром взрыв СВУ убил и ранил несколько человек в городе Аль-Баб, а в центре Африна взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль боевиков «Дивизии Султан Мурад». Служба безопасности «Сирийской национальной армии» подозревает в установке бомб курдских боевиков «Отрядов народной самообороны». Они несут ответственность за последний крупный теракт в Африне, который унес в апреле этого года жизнь двух десятков человек.

Провинция Идлиб

Высокопоставленный полевой командир группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» был убит сегодня в результате авиаудара, нанесенного с иранского беспилотника. По данным портала Baladi News, Хашам Абу Ахмад, который командовал первой пехотой дивизией группировки погиб в районе поселка Аль-Бара. Корреспондент издания добавил, что силы САА, иранский бойцов в настоящее время развернуты у поселения Кафр-Набель и неоднократно подвергались нападениям со стороны боевиков, несмотря на действующий в провинции режим прекращения огня.

На стыке административных границ с провинций Идлиб и Хама боевики также спровоцировали столкновения с САА. По информации Masar Press Net, «Хайят Тахрир аш-Шам» открыла огонь по опорным пунктам армии у деревни Анкауи и Калайдин, спровоцировав военнослужащих на ответные боевые действия.

Провинция Ракка

Агентство Aleppo AMC передает, что под прикрытием сил вертолетов ВКС РФ в окрестности города Айн-Исса прибывают новые военные подкрепления российских военнослужащих.

По данным портала Alkhabour21, в поселке Корсан боевики «Демократических сил Сирии» застрелили мирного жителя. Причина, по которой боевики расправились с мужчиной не сообщаются. Источник также сообщил, что в деревне Тель-Усман SDF провели рейд с обысками в домах у местных жителей, после чего заключили под стражу трех молодых людей, которых обвинили в пособничестве террористам «Исламского государства»1.

Ирак

Министр обороны Турции Хулуси Акар посетил двенадцатый командный пункта базы военно-транспортной авиации в провинции Кайсери. В ходе визита Акар провел пресс-релиз, в котором отметил, что с начала этого года турецкой армией было ликвидировано свыше 1458 террористов «Рабочей партии Курдистана» на территории Ирака, а также в Сирии, где РПК действует как «Демократические силы Сирии» и «Отряды народной самообороны». Министр также отметил, что Турция продолжит свою борьбу, пока не будет уничтожен последний член террористической группировки. Напомним, вчера в результате операции ВВС Турции на севере Ирака были ликвидированы 13 членов группировки, которые укрывались в горных районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.