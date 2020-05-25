Последний звонок прошел в онлайн-режиме. События дня. ФАН-ТВ

Россиянам рекомендуется провести отпуск внутри страны

Россиянам рекомендуют отложить зарубежные поездки. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, эпидемиологическая обстановка в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать защиту от заражения.

«Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной», — отметил он.

Ряд зарубежных стран заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона. А ВОЗ все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не дает рекомендации по снятию ограничений. Мишустин посоветовал согражданам провести летние отпуска, не покидая пределов России.

«С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке власти смогут говорить о запуске курортов в полном объеме», — подчеркнул премьер-министр.

Также он дал поручение главам субъектов четко следовать рекомендациям Роспотребнадзора чтобы создать условия для открытия курортного сезона.