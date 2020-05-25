Последний звонок прошел в онлайн-режиме. События дня. ФАН-ТВ

Россиянам рекомендуется провести отпуск внутри страны
Россиянам рекомендуют отложить зарубежные поездки. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, эпидемиологическая обстановка в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать защиту от заражения.
«Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной», — отметил он.
Ряд зарубежных стран заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона. А ВОЗ все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не дает рекомендации по снятию ограничений. Мишустин посоветовал согражданам провести летние отпуска, не покидая пределов России.
«С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке власти смогут говорить о запуске курортов в полном объеме», — подчеркнул премьер-министр.
Также он дал поручение главам субъектов четко следовать рекомендациям Роспотребнадзора чтобы создать условия для открытия курортного сезона.
Последний звонок в онлайн формате
Сегодня для школьников прозвенел последний звонок в онлайн формате. В этом году из-за коронавируса ученики отмечают традиционный праздник окончания школы в виртуальном режиме. Министерство просвещения организовало марафон поздравлений от педагогов и учащихся из всех регионов России. Старт этому дал министр просвещения Сергей Кравцов.
«Сегодня я говорю спасибо всем педагогам за самоотверженность, колоссальный труд, любовь к ученикам, следования высокой учительской миссии. Благодаря вам мы смогли достойно организовать обучение в экстренной ситуации. Поздравляю вас с выпускниками. Их достижения, их амбициозные планы на будущее, их качественные знания — замечательный итог вашей работы», — подчеркнул Сергей Кравцов.
Также министр напомнил, что в этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы, а аттестацию проведут без очных экзаменов по итогам годовых оценок. И выразил надежду, что выпускные вечера можно будет провести в традиционном формате.
Американцу по делу о шпионаже грозит 18 лет тюрьмы
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. За процессом внимательно наблюдают в Штатах. На заседания неоднократно приезжал американский посол, но в зал суда он не был допущен. Дело ведется под грифом «совершенно секретно», рассмотрение проходит в закрытом режиме. В пресс-релизе ФСБ говорится, что гражданин США был задержан в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции, при нем была флешка со сведениями, представляющими государственную тайну. По российским законам, ему грозит от 10 до 20 лет колонии.