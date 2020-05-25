Кургинян заявил, что Зеленский хочет сделать из Донбасса блокадный Ленинград

Москва, 25 мая. На Украине отсутствует полноценная нация, есть лишь пародия на нее, власти страны ведут себя как абсолютно раздавленные люди, которых легко уничтожить. Об этом заявил российский писатель и публицист, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

«Резервистов собирает не Билецкий (основатель националистского подразделения «Азов», лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий. — Прим. ФАН), новую концепцию этой войны разрабатывает не Фарион (член националистической партии «Свобода» Ирина Фарион. — Прим. ФАН). <…> Это все делает этот хлопец [Зеленский]. Точнее, он исполняет что-то ручками в тот момент, когда это делают те, кто стоит за его спиной — это и американцы и другие», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

По мнению Кургиняна, скандал с записью разговора экс-лидера Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом — это спор на территории Украины за судьбу «мировой загнивающей империи».

«Важнейший фактор состоит в том, что запутались между Байденом, который, между прочим, пока что обгоняет Трампа, потому что коронавирус посадил Трампа вниз, и Трампом. И вдруг — бабах — можно остановить Байдена», — пояснил лидер движения «Суть времени».

Писатель отметил, что при этом США фактически идут на войну с Китаем, разрывая с ним отношения и объявляя русско-китайский сговор. По его мнению, Украине в возникшей ситуации придется «исполнять роль шестерки в этой войне», поскольку ни субъектности, ни украинской нации больше нет — все уничтожили киевские власти.

По словам Кургиняна, единственным выражением украинской нации, «уродливой пародией» на нее, стал небезызвестный лидер и организатор украинского националистического движения Степан Бандера.

«А что говорил Бандера? Он говорил, что все нужно уничтожить. И этот [Зеленский] говорит, что из Донбасса хочет сделать Ленинград, окруженный Гитлером. Он уже прямо зигует», — возмутился писатель.

Публицист считает, что главной задачей российской власти сегодня является признание разрыва Украиной Минских соглашений.

Он полагает, что единственным спасением для украинской нации может стать возвращение к ресоветизации и рерусификации, а пока государственные власти планомерно уничтожают страну и общество.

«Вы слышите, что ваше руководство несет по поводу 9 мая? И говорят, что «у нас другая позиция». <...> Так делает свободный народ? Так делают люди, которые хотят, чтобы их уважали как нацию, как общество, как людей, знающих свою правду? Так себя ведут люди, которые раздавлены. А то, что раздавлено — потом бывает уничтожено», — предупредил эксперт.

Напомним, что с 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Власти страны не отступают от республик Донбасса ДНР и ЛНР, которые после государственного переворота в Киеве приняли решение о независимости, и ведут против них военную операцию.