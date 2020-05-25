Доказательством обнаружения ЧВК «Вагнера» в Ливии стали нарисованные буквы

Триполи, 25 мая. Боевики Файеза Сарраджа распространили новый вброс о присутствии иностранных войск в Ливии, утверждая, что они сотнями покидают страну. Утверждается, что бойцы ЧВК массово выводятся с линии фронта с помощью транспортной авиации.

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, оккупировавшие Триполи, регулярно вбрасывают фейки о присутствии в стране иностранцев, в том числе о российской ЧВК «Вагнера» — таким образом они пытаются оправдать присутствие сирийских радикалов в своих рядах, активно привлекаемых Турцией.

Как подчеркивали международные эксперты, важно понимать, что сторона-обвинитель, на которой выступают представители ПНС, так и не предъявила доказательств своих обвинений. При этом волна фейков совпадает с официальной позицией международного сообщества по Ливии. Так, одни из первых вбросов о предполагаемом присутствии ЧВК «Вагнера» появились после того, как состоялись переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, где был поднят вопрос об иностранном вмешательстве во внутриливийский кризис.

Примечательно, что вторая волна фейков началась после того, как Ливийская национальная армия предоставила неопровержимые доказательства турецкого вмешательства в дела Ливии, в том числе путем привлечения в качестве наемников сирийских протурецких боевиков. Главным моментом, как и в прежних публикациях, стала сама проверка фактов — обвинения ПНС не только не подкрепляются доказательствами, но и не сопровождаются доказываемыми свидетельствами.

В этой ситуации важно понимать, что боевики ПНС пытаются предоставить доказательства, которые не выдерживают ни малейшей критики. Подробно о вбросах ПНС можно почитать в материалах ФАН.