В САР возвращаются беженцы с территории Ливана. Как борьба с террористами помогла вернуть граждан Сирии, рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.
За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 93 беженца (28 женщин и 48 детей).
Сопротивления последних отрядов боевиков
От боевиков освобождено более 95% страны. Исключение составляют подконтрольная США и Турции зона деэскалации Идлиб, куда отправлялась воинствующая оппозиция, и еще несколько редких очагов сопротивления последних отрядов боевиков.
Благодаря скоординированным усилиям процесс восстановления страны идет достаточно высокими темпами. Конкретные результаты видны уже на данный момент: активно восстанавливаются дороги, мосты, медицинские и образовательные учреждения, хлебопекарни и жилые дома. По данным комиссии ООН по координации гуманитарных вопросов, большое количество сирийцев вернулись на родину после освобождения территорий, некогда занятых боевиками.
Особое внимание
Из-за ситуации с коронавирусом многие сирийские граждане столкнулись с проблемой возвращения в свои города. В стране делается все, чтобы не допустить распространения COVID-19: проводятся анализы, отслеживается статистика заболеваний, открываются лаборатории в некоторых городах Сирии. Также Башар Асад организовал специальные вывозные рейсы для эвакуации сирийцев. По прибытию граждане страны проводят двухнедельный карантин в специально оборудованных изоляторах.
Напомним, что ранее при помощи руководства Сирии в лице Башара Асада в международный аэропорт Латакии из России прибыл самолет, перевозивший сирийских студентов. На месте их встретила бригада медиков, специалисты взяли все необходимые анализы для выявления коронавируса.
В медицинском центре студенты должны находиться 14 дней. Порядок применения предупредительных медицинских мер был утвержден правительственной командой по обеспечению возвращения граждан Сирии домой.
Возвращение беженцев
В беседе с Федеральным агентством новостей своим мнением о возвращении беженцев на территорию Сирии поделился военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Эксперт сообщил, что создать все условия для возвращения жителей САР сложно, но сирийский лидер справляется с этой задачей и прилагает все усилия для безопасности граждан.
«Возвращение беженцев — это реализация всего курса президента Башара Асада. Создать благоприятные условия довольно сложно. Перед правительством САР стоит ряд задач, которые нужно исполнить. Официальный Дамаск делает все, что в его силах. На данный момент освободили территорию от боевиков, сейчас стараются приложить максимум усилий для того, чтобы восстановить инфраструктуру, экономику и социальную сферу», — считает Андрей Кошкин.
Эксперт заявил, что пандемия COVID-19 также повлияла на возвращение граждан в Сирию. Тем не менее со стороны сирийского правительства приняты все необходимые меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.
«Новая коронавирусная инфекция повлияла практически на все основные сферы жизнедеятельности. Карантин, как основной процесс подавления пандемии, вызвал необходимость формирования соответствующих барьеров на границе, препятствие любой миграции. Пандемия COVID-19 повлияла на процессы возвращения, хотя нужно отдать должное — были приняты меры со стороны гласных структур, чтобы купировать распространение инфекции. Сирийский лидер делает многое для создания хороших условий для жителей Сирийской Арабской Республики», — заключил эксперт.