В САР возвращаются беженцы с территории Ливана. Как борьба с террористами помогла вернуть граждан Сирии, рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 93 беженца (28 женщин и 48 детей).

Сопротивления последних отрядов боевиков

От боевиков освобождено более 95% страны. Исключение составляют подконтрольная США и Турции зона деэскалации Идлиб, куда отправлялась воинствующая оппозиция, и еще несколько редких очагов сопротивления последних отрядов боевиков.

Благодаря скоординированным усилиям процесс восстановления страны идет достаточно высокими темпами. Конкретные результаты видны уже на данный момент: активно восстанавливаются дороги, мосты, медицинские и образовательные учреждения, хлебопекарни и жилые дома. По данным комиссии ООН по координации гуманитарных вопросов, большое количество сирийцев вернулись на родину после освобождения территорий, некогда занятых боевиками.

Особое внимание

Из-за ситуации с коронавирусом многие сирийские граждане столкнулись с проблемой возвращения в свои города. В стране делается все, чтобы не допустить распространения COVID-19: проводятся анализы, отслеживается статистика заболеваний, открываются лаборатории в некоторых городах Сирии. Также Башар Асад организовал специальные вывозные рейсы для эвакуации сирийцев. По прибытию граждане страны проводят двухнедельный карантин в специально оборудованных изоляторах.

Напомним, что ранее при помощи руководства Сирии в лице Башара Асада в международный аэропорт Латакии из России прибыл самолет, перевозивший сирийских студентов. На месте их встретила бригада медиков, специалисты взяли все необходимые анализы для выявления коронавируса.

В медицинском центре студенты должны находиться 14 дней. Порядок применения предупредительных медицинских мер был утвержден правительственной командой по обеспечению возвращения граждан Сирии домой.

Возвращение беженцев

В беседе с Федеральным агентством новостей своим мнением о возвращении беженцев на территорию Сирии поделился военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Эксперт сообщил, что создать все условия для возвращения жителей САР сложно, но сирийский лидер справляется с этой задачей и прилагает все усилия для безопасности граждан.

«Возвращение беженцев — это реализация всего курса президента Башара Асада. Создать благоприятные условия довольно сложно. Перед правительством САР стоит ряд задач, которые нужно исполнить. Официальный Дамаск делает все, что в его силах. На данный момент освободили территорию от боевиков, сейчас стараются приложить максимум усилий для того, чтобы восстановить инфраструктуру, экономику и социальную сферу», — считает Андрей Кошкин.

Эксперт заявил, что пандемия COVID-19 также повлияла на возвращение граждан в Сирию. Тем не менее со стороны сирийского правительства приняты все необходимые меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.