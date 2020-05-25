Резцова похвалила Вяльбе, поставившего Губерниева на место

Москва, 25 мая. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о конфликте комментатора Дмитрия Губерниева и члена президиума Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Конфликт между Губерниевым и Вяльбе разгорелся еще в преддверии чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Комментатор должен был работать на турнире, но руководителя федерации не слишком обрадовало это. Она призналась, что постарается оградить спортсменов от бесконечных интервью, при этом позднее отметила, что не будет запрещать лыжникам общаться с журналистами. После этого стороны периодически обменивались колкостями в адрес друг друга.

Резцова, комментируя конфликт комментатора и главы федерации, отметила, что Вяльбе «хорошо поставила на место Губерниева», который, по ее мнению, порой лезет туда, куда не нужно. Именитая спортсменка призналась, что после этого случая «еще больше зауважала» Вяльбе.

«Не надо лезть никуда, у нее своя сплоченная команда, свои и проблемы, и нюансы, и решения, и результаты свои. Не лезь. Потому что Дима много куда лезет, куда надо и куда не надо. Этого нельзя допускать», — сказала олимпийская чемпионка в интервью Kp.ru.

Она похвалила Вяльбе за то, что не допускает Губерниева к команде.