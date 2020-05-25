Болельщики «Зенита» отметили 95-летие клуба. ФАН-ТВ

25 мая футбольный клуб «Зенит» празднует день рождения. В этом году команде исполняется 95 лет. Для миллионов болельщиков «Зенит» стал символом города на Неве.

Петербуржцы в честь праздника подняли на высоту 150 метров один из самых больших тепловых аэростатов в России. К шару был прикреплен баннер с изображением собирательного образа болельщика и игрока, держащего знамя. Также в честь праздника был дан залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его произвели генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак.