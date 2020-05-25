В ПФР рассказали, как получить СНИЛС на детей во время пандемии

Москва, 25 мая. Вопрос получения СНИЛС на ребенка приобрел особую актуальность в связи с оформлением детских выплат в размере 5 и 10 тыс. рублей. О том, как это сделать, рассказали в псковском отделении Пенсионного фонда РФ.

Отметим, что СНИЛС нужен не только при оформлении пособий. Он требуется для получения медицинских услуг по ОМС, бесплатных лекарств по федеральной или региональной льготе, записи в детский сад и множества других государственных услуг.

СНИЛС для младенцев

По словам сотрудников ведомства, на сегодняшний день процесс получения СНИЛС максимально упрощен. Одновременно с получением свидетельства о рождении ребенка регистрируют и в системе обязательного пенсионного страхования.

Сведения о зарегистрированных новорожденных ЗАГСы передают в ПФР для оформления СНИЛС. Чтобы в дальнейшем получить страховое свидетельство родителям новорожденного нужно просто обратиться в ПФР.

Как получить СНИЛС подросткам

В случае, если ребенок уже не новорожденный, но СНИЛСа у него еще нет, заявление нужно подать либо в ПФР, либо в МФЦ. Если детям меньше 14 лет, свидетельство получают родители. Для этого им нужно будет предъявить свой паспорт и свидетельством о рождении ребенка. Если детям уже исполнилось 14 лет и больше, то обратиться за СНИЛС они смогут сами, предъявив собственный паспорт.

Обращение за СНИЛС во время пандемии

В связи с эпидемией коронавируса, попасть в управления ПФР и клиентские службы сейчас можно только по предварительной записи и только в случае если интересующие человека услуги нельзя получить через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.

Для записи есть несколько вариантов. Во-первых, это можно сделать по телефонам клиентской службы, которые указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты региона», либо через электронный сервис на сайте ПФР. Для этого не требуется регистрация и создание личного кабинета.

Справка вместо зеленой карточки

Напомним, что с 2019 года СНИЛС больше не выдается в виде привычной зеленой карточки. Его заменила справка в бумажном или электронном виде. Эти справки полностью идентичны страхового свидетельству старого образца. При этом выданные ранее свидетельства обменивать не нужно. Они продолжают действовать.