Адвокат Кирьянов объяснил, куда идут налоги россиян

Санкт-Петербург, 25 мая. Налоги, которые платят россияне, идут на развитие инфраструктуры и поддержание системы здравоохранения на том должном уровне, какой она показала в период пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», председатель исполкома Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» Артем Кирьянов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» в понедельник провела онлайн-эфир на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию?». Спикеры в ходе мероприятия обсудили и другие вопросы, в том числе связанные с налогообложением в России и проблемой «серых» заработных плат.

Кирьянов, говоря о налогах, подчеркнул, что в России работники на сегодняшний день выплачивают государству в совокупности гораздо меньше, чем получают. Причем отдают часть заработанных средств равномерно, регулярными фиксированными выплатами. Поэтому говорить о том, что в РФ «тяжелая» налоговая нагрузка, не приходится.

«Мы точно не в топе стран, которые берут большие налоги с работников, мы где-то в середине. У нас либерально [относятся] к людям. Многие, если всю жизнь работают на работодателя, не до конца понимают, где их налоги. <…> Это все деньги, которые идут на развитие инфраструктуры, <...> чтобы у нас была такая система [здравоохранения], при которой смертность от коронавируса маленькая», — объяснил Кирьянов.

Адвокат обратил внимание на существующую проблему, которая заключается в том, что довольно много людей в России получают «серые» зарплаты, в конвертах.

«Это говорит о том, что 20–30% предпринимателей не платят те налоги, которые их коллеги платят. Если бы все добросовестно платили, то можно было бы формулировать для властей задачу по снижению нагрузки», — добавил он.

Кирьянов назвал своевременным предложение ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты. Но оговорился, что сажать в тюрьму предпринимателей, по его мнению, не нужно, а лучше ввести штрафы.

«В США те вещи, которые у них работают в плане налогов, не применимы к нашей европейской системе. И в этом смысле территориальность уплаты налогов представляется неконституционной с точки зрения российского права», — заключил он.

Ранее экономист Оксана Синявская выразила мнение, что европейская модель поддержки населения в кризисной ситуации, отчасти повторяемая Россией, более перспективна, чем применяемая, например, в США, где власти пошли по пути увеличения пособий по безработице.