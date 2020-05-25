В День Африки Россия подводит итоги сотрудничества с Черным континентом за прошедший год

Страны Африканского союза в 57-ой раз отмечают свой праздник – День Африки. В этом году все 54 страны континента проводят этот день под лозунгом «Заставить оружие замолчать».

В этот день в 1963 году было подписано соглашение создании Организации африканского единства, которая в 2002 году была переименована в Африканский союз.

Как правило, 25 мая в каждой африканской стране проходят праздничные мероприятия, направленные на укрепление единства африканских народов. Однако, в условиях новой реальности праздник перекочевал в цифровой формат. В онлайн-режиме будут организованы ряд мероприятий, одним из которых является фестиваль африканских музыкантов. Мероприятие будет транслироваться в понедельник 25 мая в режиме прайм-тайм на всех африканских национальных и некоторых частных каналах при поддержке Африканского Союза.

Помимо культурной, есть еще и политическая составляющая праздника. Второй день в столице Эфиопии Аддис-Абеба проходит ежегодный саммит Африканского союза в рамках Дня Африки. Сегодняшний день посвящен дискуссии, тема которой звучит следующим образом: «Заставить оружие замолчать». Виртуальная конференция организована Департаментом по вопросам мира и безопасности Комиссии Африканского Союза (AUC). Главной задачей участники дискуссии видят придание импульса теме прекращения боевых действий на территории Африканского континента, особенно в странах Сахеля, где свирепствуют исламистские группировки, а также в Судане, Центральноафриканской Республике, Сомали.

Именно объединение африканских стран в международную межправительственную организацию изменило положение континента в диалоге между Африкой и остальным миром. В отличие от западных инвесторов, которые еще вчера были колонизаторами, Россия занимает в этом диалоге особое положение.

Российско-африканская дружба глубоко уходит корнями в 18 век, когда Петр Первый предпринял попытки установить дипломатические контакты с Мадагаскаром. Но наибольшее развитие дипломатических отношений со африканскими странами пришлось на советский период. Антиколониальная борьба в Африке стала долговременной составляющей советской политики как до Второй мировой войны, так и в послевоенный период. На обеспечение этой политики были направлены и усилия советской дипломатии, и политическая, экономическая, военная поддержка национально-освободительных движений в Африке. Особенно активной такая советская политика стала после Второй мировой войны, когда СССР — главный победитель фашизма — приобрел огромный международный авторитет, и когда в антиколониальную борьбу в Африке включились новообразованные страны Социалистического содружества.

Российская Федерация, как правопреемница Советского Союза, продолжила развивать сотрудничество с Черным континентом.

За этот год Россия и африканские страны смогли совместными усилиями добиться многих результатов. Основными торговыми партнерами России в 2019 году были Египет (0,9371% от всего внешнеторгового оборота России), Алжир (0,5092%), Марокко (0,1915%), ЮАР (0,1662%) и Тунис (0,0985%).

Вершиной сотрудничества являются саммит «Россия-Африка» и экономический форум, состоявшиеся в октябре 2019 года. По итогам двух масштабных мероприятий в Сочи были подписаны 92 документа, в том числе контракты, меморандумы о взаимопонимании, соглашения, сумма которых превысила почти $14 трлн. Больше всего договорённостей было заключено в области внешнеэкономического сотрудничества, логистики, экспорта, транспорта, добычи полезных ископаемых, инвестиций и банковской деятельности. Особо важным является соглашение о создании механизма финансовой поддержки торговых сделок между странами. Соглашение заключено в четырехстороннем формате между АО «Российский экспортный центр», ПАО «Сбербанк», ВЭБ.РФ и Gemcorp Capital LLP. Документ предусматривает создание платформы объемом $5 млрд, а также облегчение условий выхода российских экспортеров на африканские рынки и нивелирование рисков при организации торговли со странами Африки.

Но саммитом и экономическим форумом совместные мероприятия не ограничились. 11 февраля 2020 года Россельхознадзор принял участие в конференции «Международное сотрудничество России и Африки в сфере товаров и услуг». Мероприятие прошло с участием делегации Тунисской Республики, прибывшей в Москву на ежегодную международную выставку «Продэкспо-2020». Тунисские коллеги сообщили, что, помимо традиционных поставок оливкового масла и фиников, они заинтересованы в увеличении экспорта морепродуктов, свежих овощей и фруктов на российский рынок.

В этом году Россия также не раз приходила Черному континенту на помощь. В апреле 2020 года Российская Федерация передала 10 миллионов долларов странам Восточной Африки, страдающим от нашествий саранчи. Пострадавшая от новой вспышки лихорадки Эбола Демократическая Республика Конго также получила российскую помощь в виде 28 тысяч единиц лабораторных расходных материалов и более 8 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, включая респираторы, спецодежду, многоразовые полнолицевые маски с комплектом фильтров, перчатки и другие медицинские аксессуары. Не обошла Африку стороной и пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. В очередной раз Россия поддержала африканцев. Помощь получили ряд африканских стран, в том числе Судан и Гвинея.

Россия в современном мире способна содействовать социальному, политическому, экономическому и культурному развитию Африки, получая в свою очередь большую выгоду от тесного сотрудничества с государствами Черного континента. Рассматриваются значительные перспективы взаимодействия с Афросоюзом по широкому спектру направлений социально-экономического развития, а также реализация масштабных инфраструктурных и гуманитарных проектов. В этом контексте началась подготовка ко второму саммиту «Россия-Африка». Одно из наиболее перспективных направлений – взаимодействие в рамках создаваемой Африканской континентальной зоны свободой торговли (AfCFTA), которая объединит страны с общим населением в 1,27 млрд и совокупным ВВП в $3,4 трлн. Устранение внутренних торговых барьеров приведёт к росту привлекательности африканских рынков для российских экспортёров. Успешные поставки товаров или услуг в одну из стран AfCFTA могут открыть доступ на другие рынки. В частности, предприятие, созданное с местным партнёром на паритетных началах, сможет работать сразу на группу стран.