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Глава Минпросвещения назвал даты проведения ЕГЭ

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Названа дата пробного ЕГЭ

Москва, 25 мая. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля, пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С учетом эпидситуации было принято решение провести 29 и 30 июня пробные ЕГЭ, чтобы настроить всю систему. Обычные экзамены начнутся 3 июля», — сообщил министр.

По словам Кравцова, основной период сдачи ЕГЭ стартует 3 июля. В этот день будут проведены экзамены по литературе, информатике и географии. Минпросвещения РФ также определило сроки ЕГЭ для «второй волны» поступающих: экзамены пройдут 3, 5, 7 и 8 августа.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что изменения в задания ЕГЭ на фоне пандемии вноситься не будут, а их сложность не будет отличаться от предыдущих. Отмечается, что варианты экзамена по русскому языку, на который выделено 2 дня, будут отличаться, поэтому списать его не удастся.

Также в школах будет необходимое количество педагогов для контроля санитарных норм и поведения учеников. Известно, что перед началом тестирования у учеников будет измеряться температура, а в процессе написания экзаменов учащиеся будут находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 м.

В этом году было подано более 783 тысяч заявок на написание ЕГЭ, из них 74,8 тысячи от выпускников прошлых лет. Аттестаты будущим абитуриентам будут вручены до 15 июня.

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