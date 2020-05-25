Доктор Мясников указал признаки проблем с щитовидной железой

Москва, 25 мая. Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников назвал симптомы, указывающие на нарушения в работе щитовидной железы.

По его словам, проблемы с щитовидкой испытывают многие россияне, в то время как гормон щитовидной железы очень важен, поскольку «заставляет двигаться».

«Когда гормонов много, мы худые, нервные, кричим на мужа или жену, кидаемся стульями. Когда нам не хватает гормонов, мы вялые, апатичные, нам холодно, выпадают волосы», — сказал доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

По словам ведущего, нарушения в работе щитовидной железы сопровождаются аритмией и дискомфортным сердцебиением. У пожилых людей о проблемах с щитовидкой может свидетельствовать и потеря памяти.

Другими тревожными признаками могут быть проблемы с кожей и волосами, повышенный холестерин, неврозы и психозы.

Ранее врачи объяснили, по каким признакам можно понять, что в щитовидной железе появились узлы, передает «Вечерняя Москва». Об этом могут свидетельствовать резкие перепады настроения и подавленное эмоциональное состояние, озноб, беспричинный набор веса, ухудшение качества волос, ногтей и кожи, а также повышенная температура, нерегулярность менструаций и отечность.

Медики назвали продукты, которые могут навредить работе железы. Среди них оказались, в частности, соя, макароны, репа, брюссельская капуста, брокколи и другие крестоцветные овощи.

Для сокращения проблем с щитовидной железой Минздрав РФ призвал россиян употреблять больше йодированной соли, сообщает «ФедералПресс».