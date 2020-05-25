Трассу М4 в Сирии открыли для гражданского транспорта

Дамаск, 25 мая. Международная трасса M4 в Сирии открылась для гражданского и коммерческого движения в понедельник, об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Для движения гражданского транспорта открыт участок трассы М4 между городами Тель Тамр и Айн Исса (провинция Хасака).

По сообщениям местных источников, первая колонна автомобилей местных жителей уже выдвинулась из Тель Тамра. Для недопущения обстрелов с территории протурецких формирований колонну сопровождают российские военные.

Ранее корреспондент ФАН сообщил, что за сутки в Сирии были зарегистрированы 20 новых пациентов с коронавирусом среди сирийцев, прибывающих в страну, в их числе 15 человек из Кувейта, 3 из Судана, и еще один заболевший прибыл из ОАЭ. Общее число зараженных возросло до 106.