Бутина о ситуации с делом Винника: Наши судьбы очень похожи, он для меня герой

Гражданин России Александр Винник все еще находится в одиночной камере под специальным особо жестким режимом содержания французской тюрьмы города Френ. В понедельник, 25 мая ему удалось созвониться с экспертом совета аппарата уполномоченного по правам человека в РФ по помощи россиянам за рубежом Марией Бутиной.

После короткого разговора с заключенным Мария Бутина рассказала Федеральному агентству новостей о состоянии Александра и о том, какое сходство видит в их делах.

Александр Винник находится в заключении в общей сложности около 2,5 лет. В конце марта суд отказал ему в переводе из тюрьмы под домашний арест: по мнению суда, он не входит в категорию заключенных, которые могут покинуть пенитенциарное учреждение в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, суд сослался на то, что россиянин и так находится в изоляции — его содержат в одиночном заключении уже около трех месяцев. По мнению правозащитницы Марии Бутиной, у которой есть опыт одиночного заключения в тюрьме США, такое заявление цинично, а по меркам ООН такой режим приравнивается к пыткам.

«У Александра очень тяжелые условия, антигуманные, — комментирует Мария Бутина. — Он находится в специальном отделении для особо опасных преступников, хотя для таких мер нет никаких оснований: в составе его дела нет насильственных преступлений, нет противоправных действий в отношении общества, нет причин держать его в отделении для буйных преступников».

Мария признается, что понимает все происходящее с Винником, вспоминая свой опыт нахождения в тюрьме США, и отмечает сходство их судебных преследований.

«Я читала материалы его дела, — говорит эксперт совета аппарата российского омбудсмена. — То, что ему придумали в обвинении, сродни моей ситуации: в оригинальном запросе США на арест перечисляются все незаконные операции, которые потенциально могли бы проводиться через онлайн-биржу ВТС-е (ныне неработающая криптобиржа. — Прим. ФАН), и Винник обвиняется в непосредственном контроле этих действий. Точно так же я была в свое время потенциальным шпионом, хотя позже прокуратура США признала, что я не собирала и не передавала сведения. Но, по мнению агента ФБР в отставке, который даже не работал по моему направлению, теоретически я могла быть интересна спецслужбам России. Обвинение в потенциальных преступлениях — абсурдно».

Добавим, что сам россиянин называет себя заложником информационной войны между Россией и США.

В США Винника обвиняют в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой, взломе аналогичной японской биржи, похищении персональных данных. Есть два запроса на экстрадицию Винника и со стороны России: по версии Генпрокуратуры, россиянин похитил деньги у неназванной организации под предлогом поставки оборудования.

Российские правозащитники в таких случаях настаивают на том, чтобы подозреваемого экстрадировали на родину и уже дома проводили следствие и необходимый суд. Сейчас на тюремном заключении Винника настаивают США, Франция и Греция.

По словам Марии Бутиной, дело осложняется тем, что в конце апреля трагически погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов. Учитывая множество нарушений, допущенных в ходе передачи россиянина Парижу, линия защиты надеется на пересмотр дела в ближайшие недели и экстрадицию в Россию.

«Мы с ним не знакомы, но у меня есть ощущение, что наши судьбы очень похожи, — говорит Мария Бутина. — Он узнал о моем аресте из СМИ, я тоже узнала о нем из распечаток новостей, которые мне приносили консулы. Сейчас он для меня герой. Я очень хорошо представляю, как ему тяжело, и восхищаюсь стойкостью этого русского парня. Я не смогу спать спокойно, пока он находится в тюрьме за границей. Надеюсь, что наши дипломаты во Франции поддержат его, потому что консульские визиты в тюрьме очень помогают психологически: важно знать, что о тебе не забыли, что о тебе продолжают думать и говорить на родине».

Добавим, Александр Винник, в деле которого до сих пор нет претензий от потерпевших, уже не раз объявлял голодовку, чтобы привлечь внимание к несправедливости своего заточения. В прошлом году временно прекратить голодовку его уговорила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.