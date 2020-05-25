Депутат Чебыкин назвал популизмом высказывания Вишневского о ситуации с COVID-19

Санкт-Петербург, 25 мая. Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин назвал гневные нападки «яблочника» Бориса Вишневского в адрес губернатора Северной столицы Александра Бегловым популизмом.

Лидер «Яблока» в Заксе утверждает, что администрация Беглова якобы не обеспечила больницы средствами индивидуальной защиты.

По мнению петербургского парламентария, Беглов честно служит городу, несмотря на это непростое время. Он отметил, что бывает непросто и бывают ошибки, но «не ошибается тот, кто ничего не делает».

«Вообще фракция «Яблоко», которая состоит из двух человек, а фактически — из одного Вишневского, у них нет стабильности и дисциплины. И я считаю, что это очередной популизм», — поставил на место Вишневского Чебыкин.

Парламентарий в интервью Nation News заявил, что пока идет борьбе с эпидемией, такие неоправданные высказывания, которые делает Вишневский, не нужны. По его словам, депутаты должны не разбрасываться неправдивыми фразами, а помогать начальнику штаба по борьбе с коронавирусом, то есть Беглову.

«У нас на сегодняшний день есть один штаб и один руководитель — это Александр Дмитриевич Беглов. Я, как человек военный, могу сказать, что когда наступает такое время, то необходимо концентрировать ресурсы и все в одних руках», — добавил петербургский депутат.

Напомним, глава Петербурга принял ряд решений, которые позволили затормозить распространение коронавируса в городе. Губернатор также регулярно совершает визиты в больницы и следит за ситуацией с коронавирусом в Северной столице.