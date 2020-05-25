Стилист назвала идеальные цвета одежды во время эпидемии коронавируса

Лондон, 25 мая. Известный британский стилист Сьюзи Хаслер дала советы, какие цвета в одежде предпочтительны во время эпидемии коронавируса.

Модный эксперт посоветовала надевать на онлайн-совещания голубые наряды. Этот цвет повышает доверие и вселяет в выступающего чувство уверенности.

Хаслер привела в пример Кейт Миддлтон, которая часто выбирает одежду синих оттенков. А для ежедневных рабочих звонков идеально подойдет черный. Этот цвет делает женщину очень стильной.

Большой поклонницей черного в одежде является певица Адель. В последний раз на публике она появилась именно в черном платье-футляре.

А вот на первые свидания после карантина следует надевать что-то очень броское. Идеально будут выглядеть платья красных оттенков.

Стилист уверена, что для романтичного вечера тоже отлично подойдет розовая одежда. Хорошее настроение подарят платья желтых оттенков, добавила Хаслер.

Эксперты по цветотерапии в целом разделяют мнение британского стилиста. Они добавляют, что даже дома нужно носить одежду разного цвета. От цвета вашей пижамы зависит не только настроение, но и хороший сон.

Ранее сообщалось, что в моду могут вернуться некрасивые сандалии. Люди, которые привыкли к комфорту в самоизоляции, будут отдавать предпочтение удобной, а не красивой обуви.