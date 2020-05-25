Ограничения для внутреннего туризма в России будут поэтапно сняты с 1 июня

Москва, 25 мая. Ограничения для внутреннего туризма будут постепенно отменяться с 1 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании о перспективах восстановления туристической отрасли.

«И для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. C 1 июня правительство РФ системно и аккуратно начнет снимать ограничения», — рассказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что на первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией. В настоящее время кабмин работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы.

Чернышенко сообщил, что до 1 июня Роспотребнадзор и Ростуризм опубликуют рекомендации, которые позволят компаниям выстроить работу в текущих условиях. Кроме того, вице-премьер посоветовал воздержаться от турпоездок за рубеж, поскольку вероятность второй волны коронавируса остается высокой.

«Для въезжающих правила будут оставаться жесткими, включая обязательную двухнедельную изоляцию за свой счет и будут продолжать действовать рекомендации Ростуризма по возможности воздерживаться от поездок за пределы России», — сообщил он.

Чернышенко подчеркнул, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков пока нет, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендация по снятию ограничений на международные поездки.