Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 25 мая.

Видеохостинг YouTube признался Роскомнадзору, что удалил аккаунт ФАН из-за включения информагентства в «черный список» США. Сенсационный ответ YouTube Роскомнадзору объяснил страх США перед ФАН.

Почти девять тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. В России выявлено 8 946 новых случаев COVID-19.

Неизвестный преступник похитил в Москве 22-летнюю гражданку Кубы и требовал выкуп, после чего жестоко разделался с жертвой. Преступник в Москве расчленил молодую кубинку и выбросил в мусорный бак.

Тимур Садыков рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в Интернете. Назван способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете.

В результате хлопка газа в жилом многоквартирном доме в Казани пострадала женщина. Взрыв газа произошел в жилом доме в Казани, есть пострадавшие.

Родные установили на могиле певицы Юлии Началовой памятник из черного гранита. На могиле Началовой появился памятник из черного гранита.

Она участвовала в проекте «Танцы со звездами» вместе с Аленой Бабенко и Марией Иваковой, у которых выявлен COVID. Коронавирус обнаружили у актрисы Дарьи Мороз.

В список попали Саамские лабиринты в Карелии и Кашкулакская пещера в Хакасии, более известная как «Пещера Черного дьявола». В Китае восхитились десятью загадочными местами России.

Немецкий режиссер Александр Клуге призвал относиться к России с уважением и на «Вы». Немецкий режиссер преподал Западу урок по правильному общению с Россией.