Выписавшийся из больницы Песков рассказал о рабочих планах

Москва, 25 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вылечился от коронавирусной инфекции. Его выписали из больницы, и он находится дома.

«Из больницы выписался. Пока буду на карантине», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Песков рассказал и о рабочих планах. По его словам, он постепенно вернется к делам, но в домашнем режиме. Его супруга Татьяна Навка, которая тоже заразилась COVID-19, тоже находится дома. Ее выписали из больницы раньше.

Напомним, о том, что у него выявлен коронавирус, Песков сообщил 12 мая. В этот день его госпитализировали. Позже он уточнил, что врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Песков тогда подчеркнул, что больше месяца не общался очно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее к работе в Доме правительства вернулся и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого тоже был выявлен коронавирус. COVID-19 перенесла и министр культуры Ольга Любимова, а также глава Минстроя Владимир Якушев и его помощник Дмитрий Волков. В Госдуме коронавирус был выявлен у пяти депутатов. Все парламентарии соблюдают масочный режим.

По последним данным, в России с начала эпидемии коронавирус был выявлен у 353 427 человек. 118 798 человек выздоровели, 3 633 — скончались. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ удалось избежать всех «страшных» сценариев эпидемии.