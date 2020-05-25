Гордон покинул студию Первого канала, узнав о положительном тесте на коронавирус

Москва, 25 мая. Положительный тест на коронавирус был у популярного российского телеведущего Александра Гордона. Результаты анализа он узнал при записи программы на Первом канале «Док-ток».

Как пишет «Московский комсомолец», Гордон сдал тест на коронавирус в связи с очередной записью программы. Для тестирования 56-летнего ведущего воспользовались экспресс-тестом Biozek Medical, которые в России распространяет компания «Биотэк». Именно эти нидерландские тесты выбрало московское правительство для массового тестирования жителей столицы.

Чтобы показать, как работает тест, Гордон сдал анализ прямо во время съемок программы, и спустя 10 минут тест показал положительный результат. Это стало неприятным сюрпризом для всех присутствующих.

В связи с этим Гордону, который внешне чувствовал себя хорошо, пришлось срочно покинуть студию и отправиться на самоизоляцию.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России по состоянию на 25 мая выявлено 353 427 случая COVID-19. За все время пандемии от инфекции скончались 3633 человека, вылечились 118798 пациента.

У ряда звезд и политиков была диагностирована пневмония, вызванная новым типом коронавируса. Речь, в частности, идет об актрисе Ольге Куриленко, певце Льве Лещенко, депутате Государственной думы России Оксане Пушкиной, отметил телеканал «360».