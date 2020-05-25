Экономист Коренев предложил альтернативу «вертолетной раздаче» денег в России

Санкт-Петербург, 25 мая. «Вертолетная раздача» денег может быть полезной, но это необязательно живые деньги — это могут быть различного рода субсидии, например, на оплату услуг ЖКХ. Об этом во время онлайн-трансляции на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

«То, что правительство начало выплаты — на детей, людям, потерявшим работу, и другие… Было бы здорово, чтобы они были продолжены и далее, и чтобы они не снижались. Для многих 10 тысяч — этого недостаточно, чтобы поддерживать уровень потребления», — считает аналитик «Финам».

Он отметил, что альтернативой так называемой «вертолетной раздачи» денег в России могут стать различного рода субсидии. В качестве примера эксперт привел оплату счетов за услуги ЖКХ.

Коренев рассказал, что многие американцы ушли с работы, чтобы получать «на халяву» деньги от государства.

«Есть такая категория граждан — готовые сидеть на шее у государства и получать 4,5 тысячи долларов в месяц», — пояснил экономист.

Напомним, термин «вертолетные деньги» ввел в 1969 году американский экономист Милтон Фридман в своей книге «Оптимальное количество денег». Американец таким образом обозначил безвозмездное перечисление денежных средств на счета физлиц или снижение налогов, которыми облагаются граждане.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, однако раздача «денег с вертолета» не актуальна как инструмент денежно-кредитной политики в России.