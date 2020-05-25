Поправки в Конституцию РФ призваны защитить права детей

Вопрос соблюдения прав ребенка, способствование его всестороннему развитию и воспитанию всегда находится в списке особо значимых для государства, однако в Международный день защиты детей, 1 июня, он приобретает большую актуальность. Этот праздник является, прежде всего, напоминанием взрослым о необходимости оберегать права ребенка на жизнь, образование, отдых, свободу мнения, а также защищать его от возможного физического и психологического насилия.

В настоящее время в России реализуется программа «Десятилетие детства», объявленная указом президента РФ Владимира Путина с января 2018 года. Ее приоритетами стали здоровье и безопасность детей как в образовательных и социальных учреждениях, так и за их пределами. Особую значимость для программы имеют также вопросы воспитания детей, организация их отдыха, поддержки многодетных семей и способствование социализации детей с ОВЗ.

Рассчитанная до 2027 года программа «Десятилетие детства» уже сегодня доказала свою эффективность: во всех регионах России прошли сотни мероприятий, нацеленные, в частности, на культурное и физическое развитие детей, усовершенствование форм сопровождения несовершеннолетних во время отдыха и обучения, а также повышение безопасности детских учреждений (детсады, школы, колледжи, дома ребенка).

Для того, чтобы государство и дальше уделяло теме защиты прав детей особое внимание, в Конституцию РФ было предложено внести соответствующую поправку:

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Важно, что проголосовать за эту норму граждане смогут после окончания пандемии коронавируса в России, которая, несмотря на очевидные минусы, продемонстрировала повышенную заботу государства о детях в период кризиса.

Опираясь на принципы этой поправки, президент в своих обращениях к нации делал особый акцент на антикризисной поддержке семей с детьми. Одной из последних мер помощи стала разовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Кроме того, ежемесячные выплаты в пять тысяч рублей сегодня получают все семьи с детьми до трех лет.

Еще одной важнейшей мерой поддержки семей стали новые выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Размер этой ежемесячной помощи составляет порядка 5,5 тысячи рублей, в начале июня получателям данной помощи будут разово перечислены выплаты за полгода (начиная с января), что составит около 33 тысяч рублей.

Введенные меры поддержки подтверждают необходимость обозначить в Конституции и гарантии на адресную социальную поддержку. Во многом благодаря инициированной поправке семьи 27 миллионов детей стали получателями антикризисной помощи в период пандемии.

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат», — такая формулировка появится в основном законе страны при одобрении ее гражданами на голосовании.

Помимо прочего, согласно законопроекту о поправках, обязанности по защите семьи, материнства, отцовства, детства и созданию условий для достойного воспитания детей будут возложены не только на федеральные власти, но и региональные. Очевидно, что такая норма только расширит перечень мер поддержки семей с детьми и гарантирует маленьким россиянам достойное воспитание и образование.