Роспотребнадзор рассказал, сколько продлится масочный режим

Москва, 25 мая. Масочный режим в России продлится еще месяц или два, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, миру в целом и России в частности придется еще долго жить с коронавирусом.

«Нам придется соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть», — подчеркнула она.

Попова отметила, что эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется, снижается ежедневное число регистрируемых случаев COVID-19. Однако за границу пока выезжать крайне нежелательно, добавила она.

«В мире идет снижение заболеваемости, но далеко не везде. <…> В Южной Америке сегодня очень интенсивный рост заболеваемости, пока остановить его не удается. И очень настораживающие цифры приходят с Африканского континента и из целого ряда стран Азии», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Масочный режим ввели в Москве и других регионах России в качестве меры борьбы с распространением инфекции. С 12 мая россияне обязаны использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки — при посещении магазинов, торговых центров, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси.

Как рассказали ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, в России зафиксировано более 353 тысяч случаев коронавируса. Около 118 тысяч пациентов выздоровели, свыше 3,6 тысячи скончались.

Ранее стало известно, что массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России может стартовать уже в начале осени.