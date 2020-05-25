Российским пользователям WhatsApp угрожает опасность из-за нового закона в США

Москва, 25 мая. Новый закон США угрожает безопасности пользователей мессенджера WhatsApp, в том числе и россиянам. Доктор юридических наук Виталий Вехов призвал россиян присмотреться к отечественным сервисам.

Сейчас в США обсуждается законопроект, который именуется «Законом об устранении злоупотреблений и безудержного пренебрежения интерактивными технологиями» (EARN IT). По мнению некоторых специалистов, с помощью этого закона американское государство намерено получить доступ к личным данным пользователей через так называемые бэкдоры — программное обеспечение, которое оставляет лазейку для спецслужб.

В документе сказано, что от IT-компаний требуется обеспечить «законный доступ» к данным. Эксперты опасаются, что такая размытая формулировка позволит спецслужбам внедрять бэкдоры в средства цифровой коммуникации.

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов считает, что в опасности окажутся граждане России, которые пользуются WhatsApp. Согласно последним данным, сервис установлен у 69% обладателей смартфонов в РФ.

«Все, кто там переписываются, по сути оставляют свои данные на серверах в США. Агентства безопасности и другие американские спецслужбы смогут использовать информацию для своих целей», — сказал эксперт в разговоре с «Политикой сегодня».

Именно для этого, по словам Вехова, в России разрабатывался закон о надежном Интернете.

Специалист также призвал россиян обратить внимание на отечественные мессенджеры. Он напомнил, что компании «Яндекс» и Mail.Ru Group развивают множество платформ для общения, которыми можно безопасно пользоваться. По его словам, американские спецслужбы по этим приложениям и программам не могут читать сообщения и делать какую-то аналитику.