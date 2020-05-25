Лещенко отреагировал на слова Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов

Москва, 25 мая. Певец Лев Лещенко отреагировал на дискуссию о бедственном положении артистов, которая разгорелась после слов музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

«Я думаю, что музыканты, особенно молодые, — такая же часть народа, они находятся в сложной ситуации. Иосифу не стоило говорить про «первую десятку» артистов: мы все-таки в более благополучном положении находимся», — цитирует его «Газета.ru».

Артист призвал общественность не обострять и без того непростую на фоне пандемии ситуацию, проявлять понимание и терпение, поддерживать друга друга.

«Ситуация сложная, но надо обсуждать проблемы и решать, каким образом из них выходить», — подчеркнул Лещенко.

Пригожин ранее написал на своей странице в Instagram, что многие артисты в России из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, столкнулись с трудностями и фактически бедствуют из-за отсутствия привычного заработка.

На слова продюсера с иронией ответил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который написал на эту тему стихотворение и предложил «скинуться» Пригожину на еду. Продюсер в ответ объяснил, что имел в виду не себя лично, а представителей творческих профессий в целом.

Кроме того, композитор Юрий Лоза заметил, что у артистов, в отличие от рядовых граждан, должны остаться неплохие накопления, которые не позволят им бедствовать.