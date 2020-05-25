Иностранным туристам в Испании разрешат не соблюдать карантин

Мадрид, 25 мая. Власти Испании с 1 июля отменят обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну туристов. Пока границы для иностранных отдыхающих остаются закрытыми.

Решение об отмене карантина правительство Испании приняло на заседании в понедельник, 25 мая. Глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя написала об этом в своем официальном микроблоге в Twitterю

«Самое трудное осталось позади. С июля мы постепенно возобновляем международный туризм, снимаем карантин и обеспечиваем санитарную безопасность», — сообщила она.

Министр также уточнила, что вместо карантина будут введены другие меры, в частности, измерение температуры при пересечении границы.

Ранее премьер королевства Педро Санчес заявил, что туризм в стране будет возобновлен с июля. По его словам, власти прикладывают все усилия, чтобы обеспечить безопасность и местных жителей регионов, и путешественников.

Напомним, ограничения для всех иностранных туристов, приезжающих в Испанию, были введены 12 мая. Согласно им, все путешественники, въезжавшие в страну с 15 мая по 24 мая, должны проходить двухнедельный карантин. При этом туристам не разрешалось покидать место самоизоляции за исключением покупки продуктов или визита в больницу.

По последним данным, в Испании зафиксировано более 236 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавируса. С начала эпидемии 150 тысяч пациентов выздоровели, более 28 тысяч человек скончались.