Канцлер Австрии объяснил ночную «посиделку» президента в ресторане

Вена, 25 мая. Канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил, что случай с засидевшимся ночью в ресторане президентом Александром Ван дер Белленом демонстрирует, как австрийцы радуются отмене ограничительных мер.

Курц отметил, что все австрийцы одинаково реагируют на отмену ограничительных мер по коронавирусу, не имеет значение — президент или нет.

«Мы все радуемся, когда правила все больше смягчаются и мы можем все больше возвращаться к нормальности. Это должна быть наша общая цель», — заявил канцлер.

Полиция Вены в воскресенье застала президента и его супругу в ресторане после 23.00, когда все заведения должны были закрыться. Владелец ресторана может быть оштрафован на 30 тысяч евро за нарушение режима.

«Я впервые с момента «локдауна» пошел поесть с двумя друзьями и супругой. Мы заговорились и забыли о времени. Мне действительно очень жаль. Это была ошибка», — написал глава государства в Twitter.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ в конце 2019 года. Инфекция быстро распространилась за пределы Поднебесной. К настоящему моменту подтверждено более 345 тысяч летальных исходов у пациентов с COVID-19.