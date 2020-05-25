Экономист предупредила о последствиях досрочного выхода россиян на пенсию

Санкт-Петербург, 25 мая. Введение временных норм по досрочному выходу на пенсию для некоторых категорий работников — не самое лучшее решение во время пандемии. Велика вероятность того, что отказаться от «временных» мер, как показывает мировой опыт, будет практически невозможно. Об этом во время онлайн-трансляции на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

Заместитель директора института считает, что ранний выход на пенсию не решит проблему занятости населения.

«Более того, сейчас порой складывается ситуация, при которой молодые сотрудники занимают более высокооплачиваемую позицию, чем пенсионеры или предпенсионеры. И это во многих отраслях. А вот более возрастных сотрудников больше в государственных (бюджетных) структурах», — пояснила Синявская.

Напомним, Минэкономразвития в качестве антикризисной меры предложило рассмотреть возможность смягчения условий для выхода на досрочную пенсию. Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года.

Ранее в ходе онлайн-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский выразил мнение, что пенсионную реформу нужно ставить в покое.