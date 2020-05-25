Экономист рассказала, сможет ли РФ догнать по уровню жизни страны Евросоюза

Санкт-Петербург, 25 мая. Европейская модель поддержки населения в кризисных условиях, отчасти повторяемая Россией, более перспективна, чем применяемая, например, в США, которые пошли по пути увеличения пособий по безработице. Такое мнение выразила ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ, замдиректора Института социальной политики Оксана Синявская в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Отвечая на вопрос, нужны ли сегодня в России точечные или масштабные меры поддержки населения на фоне пандемии, Синявская отметила, что существуют разные подходы к проблеме.

Одни страны решили поддержать граждан, повысив пособие по безработице, и столкнулись с всплеском нетрудоустроенных. Другие, как Россия, решили поддержать пострадавшие отрасли и смогли сохранить занятость и помочь выстоять предприятиям.

«На мой взгляд, гораздо более перспективной является европейская модель, которую мы отчасти повторяем. Активно субсидируются зарплаты, чтобы покрывать до 70-80% затрат на рабочую силу для пострадавших предприятий и секторов. И это позволяет людям быстро, по мере снятия ограничений, возвращаться на рабочие места, а экономике восстанавливаться», — пояснила она.

Синявская также оценила возможность введения в стране безусловного базового дохода, который всерьез рассматривается экономистами множества стран.

По ее словам, этот инструмент неплохой, но его проблема в том, что ни в одном государстве он не был в полной мере реализован и не применялся в идеальном формате. Это не позволяет в полной мере оценить его последствия.

«Но запрос на него в условиях существующего кризиса, безусловно, существует, он связан с огромным сегментом экономики — с временными работниками, самозанятыми, индивидуальными предпринимателями и неформально занятыми, которые остаются вне традиционных систем соцзащиты. На мой взгляд, кризис показал важность этого инструмента, существование неких социальных гарантий для всех граждан, но одновременно выявил очень сильные проблемы с их реализуемостью», — заметила она.

Эксперт уточнила, что обеспечение такого дохода кажется, с одной стороны, абсолютно справедливым, например, на фоне потери работы среди населения из-за пандемии, но с другой — не все граждане платили налоги, но при этом все должны получить равные выплаты.

Экономист подчеркнула, что для России достичь уровня жизни как в странах Евросоюза практически невозможно. По ее словам, в государстве необходимо ставить задачу роста доходов населения.